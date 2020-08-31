Beşiktaş yönetimi, göndermek istediği oyuncularla görüşmelerini sürdürüyor. Enzo Roco ile belli bir aşamaya gelindi.

Şilili stopere karşılıklı fesih için yaklaşık 700 bin euro ödeme yapması beklenen siyah beyazlılar, oyuncunun 1 milyon 400 bin euro maaş yükünden kurtulmuş olacak.

Enzo Roco’nun yerini Atletico Madrid’ten Francisco Montero’yla dolduracak olan Beşiktaş, İspanyol oyuncunun lisansını da Roco’yu gönderdikten sonra çıkartacak.

Golcü transferi konusunda da bu hafta Atletico Madrid’le Nikola Kalinic için yeniden görüşecek olan yönetim, hem kulübün hem de oyuncunun karar vermesini isteyecek.

Gelecek cevaba göre de yol haritası belirlenecek.

Kalinic’in dışında Ze Luis için de Porto ile görüşmelerini sıklaştıran siyah beyazlılar, bu isimlerden birine imza attırmak için uğraşıyor.