Galatasaray'ı zorlu bir sezon başlangıcı bekliyor. Villarreal’in UEFA Avrupa Ligi’ni kazanması sarı kırmızılıların işini daha da zorlaştırdı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde 3 ön eleme turu oynayacak ve sezonu erken açacak. Sarı kırmızılı ekip, seri başı olmadığı için Celtic, PSV Eindhoven ve Sparta Prag’tan biri ile karşılaşacak.

Ön elemede ilk maçların 20-21, rövanşların ise 27-28 Temmuz’da oynanacak olması Galatasaraylıları düşündürüyor. Seçim süreci, teknik adam belirsizliği ve sözleşmesi sona eren futbolcularla sarı kırmızılılar sezona sancılı başlayacak.

31 Mayıs'ta Teknik direktör Fatih Terim ile birlikte 12 futbolcunun sözleşmesi sona erecek. Yönetim, Falcao ve Feghouli ile de yolları ayırmanın planlarını yapıyor.

12 Haziran'daki seçime hazırlanan Galatasaray'da mevcut Başkan Mustafa Cengiz’in Fatih Terim ile çalışmayacağını açıklaması ise 'takımı kim çalıştıracak?' sorusunu akıllara getiriyor.

Bu belirsizliklerin yanı sıra, takımın yeni sezon hazırlıklarına ne zaman başlayacağı da netlik kazanmadı.

Transfer çalışmalarını sürdüren yönetim, Marcao’nun sözleşmesin 2 yıl uzatırken, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara ile de anlaşma sağladı.