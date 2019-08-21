Valentine Ozarnwafor’u İstikbal Mobilya Kayserispor'a kiralayan, Ahmet Çalık’tan da istediği verimi alamayan Galatasaray'ın stoper olarak elinde sadece Marcao ve Luyindama kaldı.

Bu bölge için alternatif oluşturmaya çalışan yönetim, gündemine Mehmet Topal’ı aldı.

Son olarak Fenerbahçe forması giyen ve bonservisi elinde olan 33 yaşındaki futbolcunun transferine teknik direktör Fatih Terim de onay verdi.

Hem stoper hem hem de ön libero mevkiinde görev yapabilen tecrübeli oyuncu ile önümüzdeki günlerde masaya oturulması bekleniyor.

Galatasaray yönetimi, milli futbolcu ile yıllık 1 milyon 200 bin euro'dan 1 artı 1 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.

Kaynak: TRT Spor