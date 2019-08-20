Fransız ekibi Monaco, bonservisi Leicester City'de bulunan Cezayirli Islam Slimani'yi satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Slimani 25 resmi maçta 5 gol atarak, beklentilerin uzağınd kalmıştı.

Cezayirli golcü Sporting Lizbon forması giydiği dönemde de şu an Monaco'nun başında bulunan Leonardo Jardim ile birlikte görev yapmıştı.

Gözler Falcao'ya çevrildi

Monaco'nun forvet hattına yaptığı bu takviye sonrası gözler bir kez daha Galatasaray'a imza atması beklenen Falcao'ya çevrildi.

Kaynak: TRT SPOR