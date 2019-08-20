Play-off turundaki tek Türk temsilcisi Trabzonspor, yarın saat 21.00'de Yunanistan'ın AEK takımına konuk olacak. Peki karşılaşma saat kaçta, hangi kanaldan yayınlanacak?

Başkent Atina'daki OAKA Spyros Louis Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Daniel Siebert yönetecek. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya ekibi Sparta Prag'ı eleyerek adını play-off turuna yazdıran bordo-mavililer, gruplara kalma yolunda ilk maçtan avantajlı skor ile ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşmanın rövanşı 29 Ağustos Perşembe günü Trabzon'da oynanacak ve gruplara kalan takım belli olacak.

Onazi haricinde eksik yok

AEK, 3. eleme turunda Romanya temsilcisi Universitatea Craiova'yı elemişti.

Trabzonspor'da uzun süreli sakatlığı bulunan Ogenyi Onazi haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.

Trabzonspor'un kozu Sörloth

Trabzonspor'un yarınki mücadelede gol bakımından en güvendiği isim Norveçli golcü Alexander Sörloth olacak.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sparta Prag takımı ile oynanılan iki maçta 1'er gol atan, Kasımpaşa ile ligdeki ilk karşılaşmada da rakip fileleri havalandıran 23 yaşındaki golcü, 3 resmi maçta da boş geçmedi.

İlk 3 maçta 3 gol atan Norveçli golcü, AEK maçında da takımı adına gol arayan isimlerin başında gelecek.

Muhtemel 11

Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman'ın, Kasımpaşa maçında dinlendirdiği oyunculara yarın görev vermesi bekleniyor.

Karadeniz ekibinin AEK karşısına Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme ve Shörloth 11 ile çıkması bekleniyor.

Gruplara kalacak ekipler, 29 Ağustos'ta oynanacak rövanşların ardından belirlenecek.

Ligde yarın yapılacak maçların programı (TSİ) şöyle:

17.00 Astana (Kazakistan) - BATE (Belarus)

18.00 Ararat (Ermenistan) - Dudelange (Lüksemburg)

20.00 Süduva (Litvanya) - Ferencvaros (Macaristan)

20.00 Malmö (İsveç) - Bnei Yehuda (İsrail)

20.30 Ludogorets (Bulgaristan) - Maribor (Slovenya)

20.30 Feyenoord (Hollanda) - Hapoel Beer Sheva (İsrail)

20.45 Kopenhag (Danimarka) - Riga (Letonya)

21.00 AEK (Yunanistan) - Trabzonspor

21.00 Legia (Polonya) - Rangers (İskoçya)

21.30 AZ Alkmaar (Hollanda) - Antwerp (Belçika)

21.30 Strasbourg (Fransa) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

21.30 Gent (Belçika) - Rijeka (Hırvatistan)

21.30 PSV (Hollanda) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)

21.30 FCSB (Romanya) - Vitoria (Portekiz)

21.45 Linfield (Kuzey İrlanda) - Karabağ (Azerbaycan)

21.45 Celtic (İskoçya) - AIK (İsveç)

21.45 Braga (Portekiz) - Spartak Moskova (Rusya)

22.00 Slovan Bratislava (Slovakya) - PAOK (Yunanistan)

22.00 Partizan (Sırbistan) - Molde (Norveç)

22.00 Espanyol (İspanya) - Zorya (Ukrayna)

22.00 Torino (İtalya) - Wolverhampton (İngiltere)

Kaynak: AA