Spor Toto Süper Lig'deki ilk maçında Sivasspor'a 3-0 mağlup olan Beşiktaş'ta yönetim transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Başkan Fikret Orman, Kevin N'Koudou'nun kiralık olarak transferi için Tottenham kulübüyle prensip anlaşmasına vardı.

Sol kanatta oynayan 24 yaşındaki Fransız oyuncuya önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalatılacak.

Konoplyanka için görüşmeler tıkandı

Beşiktaş'ın Yevhen Konoplyanka konusunda yaptığı görüşmeler ise tıkandı. Yönetim, yıllık 3 milyon euro ücret konusunda ısrar eden Ukraynalı futbolcunun transferinden vazgeçmek zorunda kaldı.

Huddersfield'in Beninli forveti Steve Mounie de Beşiktaş'ın öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.

N’koudou ve Mounie’yi renklerine bağlamayı hedefleyen siyah beyazlı ekip, böylece transferi noktalayacak.

Kaynak: TRT Spor