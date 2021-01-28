Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 15:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Galatasaray Kulübü, genç futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun askerlik görevi için birliğine çağrıldığına yönelik haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Sarı kırmızılı kulüp açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.
"Bugün sosyal medya üzerinden yayılan ve dedikodu temeline dayanan bir haber üzerine kulübümüz tarafından açıklama yapma gereği duyulmuştur. Profesyonel futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu'nun gerekli ertelemelerin yapılmadığı gerekçesiyle bakaya düştüğü ve askerlik görevi için birliğine çağrıldığı yönündeki haberler tamamen yalandır. Vatani görevi için 2026 yılına kadar tecili bulunan Kerem Aktürkoğlu'nun yanı sıra futbol takımı kadromuzdaki herhangi bir sporcumuzun da kariyerlerine devam etmeleri adına benzer bir engeli bulunmamaktadır."
Açıklama pic.twitter.com/1BBdbwm0jb— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) January 28, 2021
Etiketler: Galatasaray
Son Haberler
- 16:23
- 16:24
- 16:23
- 16:19
- 16:00
Sıradaki Haber
Gaziantep FK'da koronavirüs vakası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz