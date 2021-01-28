Süper Lig'de bordo-mavili takımla önemli bir çıkışa imza atan Avcı, 79 gündür görevde bulunduğu Karadeniz ekibiyle kariyerinin ilk kupasını kaldırdı.

10 Kasım 2020'de Trabzonspor'un başına geçen Teknik Direktör Abdullah Avcı, 79 gün gibi kısa bir sürede bordo-mavili takımın başında önemli işlere imza attı.

Karadeniz ekibinin başında söz konusu sürede, teknik direktörlük kariyerinin en önemli çıkışına imza atan tecrübeli teknik adam TFF Süper Kupa Finali'nde, Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek, kulüp düzeyindeki 15 yıllık teknik adamlık kariyerinde ilk kupasını kaldırdı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Trabzonspor'da ilk döneminde en iyi puanı topladı

Bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig düzeyinde görev yaptığı Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'da göreve başladığı dönemlerdeki en iyi çıkışını bordo-mavili takımda yaptı.

Avcı, Karadeniz ekibiyle çıktığı 12 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. 27 puan toplayarak, ilk yılında göreve yaptığı takımlar arasındaki en yüksek puanı topladı. 2.25 maç başı puan ortalaması yakalayarak en yüksek ortalamayı elde etti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Medipol Başakşehir'de geçen 2 bin 141 gün

2007-2008 sezonunda Medipol Başakşehir ile Süper Lig'de çıktığı ilk 12 maçta Abdullah Avcı, 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde ederek 18 puan toplamıştı. 2008-2009 sezonunda söz konusu haftalar içinde 15 puan, 2009-2010 sezonunda 21 puan, 2010-2011 sezonunda 22 puan topladı.

2011-2012 sezonunda ise Avcı, takımın başında 10 hafta kaldı ve 18 puan toplamıştı.

Milli Takım kariyerinin ardından tekrar Medipol Başakşehir'e dönen Abdullah Avcı, 2014-15 sezonunda 12 maçta 18 puan, 2015-2016 sezonunda 22 puan, 2016-2017 sezonunda 30 puan, 2017-2018 sezonunda 26 puan, 2018-2019 sezonunda 27 puan topladı.

Avcı, Medipol Başakşehir'in başında maç başına 2.15 puan ortalamasını elde etti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Beşiktaş'ta 210 günlük dönem

Teknik direktörlük kariyerinin önemli dönemini Medipol Başakşehir'de geçiren Teknik Direktör Abdullah Avcı, 10 yıllık dönemde, ligi 2., 3., 4., 6., 9., 11. ve 12. gibi sıralamalarda bitirirken, kariyerinde ise kupa kaldıramamıştı.

Abdullah Avcı, 2019-2020 sezonunda Beşiktaş'ın başına geçti. Siyah-beyazlı takım ile 18 lig maçında boy gösteren Avcı, 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde ettikten sonra siyah-beyazlı ekiple yollarını ayırmıştı.

Trabzonspor'da geçen 79 gün

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımda 79 günde önemli bir çıkışa ve başarıya imza attı.

Süper Lig'de ilk 8. haftada elde ettiği 6 puanla tarihinin en başarısız günlerini geçiren bordo-mavililer, teknik adam değişikliğine giderek Abdullah Avcı'yı takımın başına getirdi.

Avcı, Süper Lig'de 12 maçta 27 puan toplayarak bordo-mavilileri zirve için umutlandırırken, Beşiktaş maçı öncesi elde edilen Süper Kupa da camiaya büyük bir moral verdi.

Ahmet Ağaoğlu da tarihe geçti

Trabzonspor, 8 Nisan 2018 tarihinde kulüp başkanlığına seçilen Ahmet Ağaoğlu döneminde, müzesine iki kupa getirdi.

Bordo-mavililer, Ağaoğlu yönetiminde geride kalan 3 yıllık süreçte, bir Ziraat Türkiye Kupası, bir de Süper Kupa zaferine ulaştı. Ayrıca Trabzonspor bu süreçte ligi ikinci sırada tamamladığı 2019-20 sezonunda şampiyonluğu da son haftalarda kaptırdı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Ahmet Ağaoğlu döneminde 3 yıla iki kupa sığdıran Trabzonspor, kazandığı kupalar açısından en parlak dönemlerinden birini geçiriyor.

Ahmet Ağaoğlu görev sürecinde iki ve daha fazla kupa kazanan başkanlar arasında adını kulüp tarihine yazdırmayı başarırken, son olarak 2008-13 yılları arasında görev yapan Sadri Şener’in ardından en başarılı başkan oldu.

Trabzon yerel basınında "Süper Kupa" sevinci

Trabzon yerel basını, Trabzonspor'un dün akşam Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek TFF Süper Kupa'yı müzesine getirmesini manşetlerine taşıdı.

[Fotoğraf: AA]

Karadeniz gazetesi sürmanşetinde, "En büyük kupa Trabzonspor'un" başlığı kullanıldı. Gazetenin son sayfasında ise "2020 Süper Kupa Şampiyonu Trabzonspor" başlığı altında bordo-mavili takımın kupa sevincinin yer aldığı fotoğraf tam sayfa paylaşıldı.

Taka gazetesi de sürmanşetinde "Canını yiyeyim Ekuban" başlığı kullanılırken, son sayfasında takımın kupa ile çekilmiş fotoğrafı, "Kupa beyine selam durun" manşetleri altında yayımladı.

Kuzey Ekspres gazetesinde "Süper Fırtına" sürmanşeti atılırken, "Kupa, hak edenin müzesine geliyor" başlığı kullanıldı.

[Fotoğraf: AA]

Karadeniz'den Günebakış gazetesi ilk ve son sayfalarının tamamında sevinç fotoğraflarını, "Kupa Fatih'i Trabzon" ve "Süpersin" manşetleriyle yayımladı.

Karadeniz'de Son Nokta gazetesi de sürmanşetinde "Süpersiniz çocuklar" başlığını kullanırken, son sayfasında "Kupaların efendisi" manşetini attı.