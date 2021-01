NBA'den yapılan açıklamaya göre, taraftarların organizasyonun internet sitesi, uygulaması veya Twitter hesabına girerek all-star maçında forma giyecek oyuncuların seçimleri için bugünden başlayarak 16 Şubat'a kadar oy verebilece.

NBA'de forma giyen tüm oyuncular, oylamada yer alacak. Seyirciler, her 24 saatte bir kez oylamaya katılabilecek. "1 Güne 2 Oy" adıyla başlatılan kampanya sayesinde, basketbolseverlerin 30 Ocak, 2 Şubat, 4 Şubat, 13 Şubat ve 16 Şubat'ta vereceği her oy, çift sayılacak.

NBA All-Star maçında Doğu ve Batı Konferansları takımlarının kadrosunun belirlenmesinde taraftarların oyları yüzde 50, basketbolcular ve medya üyelerinin oyları ise yüzde 25'er oranda etkili olacak.

NBA All-Star Voting 2021 presented by @ATT will tip off tomorrow, Jan. 28 at noon ET and conclude on Tuesday, Feb. 16 at 11:59 PM ET!#NBAAllStar Voting will be available across NBA App, https://t.co/Pqxh2EPubW and Twitter.https://t.co/fBe3Twl2cr pic.twitter.com/A1gBiX23xG