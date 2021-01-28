Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Halil Umut Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ile Cevdet Kömürcüoğlu olacak.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Erkan Özdamar yapacak.

İşte 22. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler

29 Ocak Cuma:

16.00 Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük: Yasin Kol

19.00 Gaziantep FK-Galatasaray: Mete Kalkavan

30 Ocak Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor: Hüseyin Göçek

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: Zorbay Küçük

16.00 Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor: Cüneyt Çakır

19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen

31 Ocak Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk

16.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe: Sarper Barış Saka

16.00 Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor: Bahattin Şimşek

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Halil Umut Meler

TFF 1. Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler

29 Ocak Cuma:

19.00 Akhisarspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

30 Ocak Cumartesi:

13.30 Ankaraspor-Ankara Keçiörengücü: Kadir Sağlam

16.00 Adanaspor-Eskişehirspor: Emre Malok

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Tuzlaspor: Bülent Birincioğlu

31 Ocak Pazar:

13.30 Menemenspor-Giresunspor: Caner Ak

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Yılport Samsunspor: Ramazan Keleş

16.00 Beypiliç Boluspor-Adana Demirspor: Alper Çetin

19.00 Bursaspor-Altınordu: Çağdaş Altay

1 Şubat Pazartesi:

19.00 Altay-İstanbulspor: Cihan Aydın