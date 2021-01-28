Süper Lig'in dev maçını Halil Umut Meler yönetecek
Süper Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Beşiktaş ile Trabzonspor arasında 31 Ocak Pazar günü oynanacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Halil Umut Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ile Cevdet Kömürcüoğlu olacak.
Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Erkan Özdamar yapacak.
İşte 22. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler
29 Ocak Cuma:
16.00 Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük: Yasin Kol
19.00 Gaziantep FK-Galatasaray: Mete Kalkavan
30 Ocak Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor: Hüseyin Göçek
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: Zorbay Küçük
16.00 Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor: Cüneyt Çakır
19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen
31 Ocak Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk
16.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe: Sarper Barış Saka
16.00 Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor: Bahattin Şimşek
19.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Halil Umut Meler
TFF 1. Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler
29 Ocak Cuma:
19.00 Akhisarspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
30 Ocak Cumartesi:
13.30 Ankaraspor-Ankara Keçiörengücü: Kadir Sağlam
16.00 Adanaspor-Eskişehirspor: Emre Malok
19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Tuzlaspor: Bülent Birincioğlu
31 Ocak Pazar:
13.30 Menemenspor-Giresunspor: Caner Ak
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Yılport Samsunspor: Ramazan Keleş
16.00 Beypiliç Boluspor-Adana Demirspor: Alper Çetin
19.00 Bursaspor-Altınordu: Çağdaş Altay
1 Şubat Pazartesi:
19.00 Altay-İstanbulspor: Cihan Aydın
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