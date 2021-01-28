Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 12:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
NBA'de ertelenen maçların tarihi değişiyor
[Fotoğraf: Reuters]
Amerikan Basketbol Ligi'nde yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen maçların programında değişiklik yapılacağı duyuruldu.
NBA'den yapılan açıklamada, COVID-19 vakalarından dolayı bugüne kadar 22 maçın ertelendiği ve bu karşılaşmaların tarihlerinde bazı değişiklikler yapılacağı belirtildi.
Buna göre, sezonun ikinci devresinde yapılması planlanan bu karşılaşmaların birçoğu, ilk devre bitmeden oynanacak.
Bu durumdan en çok etkilenen Washington Wizards ile Memphis Grizzlies, takımlarındaki koronavirüs vakaları nedeniyle bu sezon 6'şar maça çıkamadı.
Öte yandan, 20-27 Ocak tarihlerinde 492 basketbolcuya uygulanan yeni tip koronavirüs testlerinde bir kişinin sonucunun pozitif çıktığı ve karantinaya alındığı da ifade edildi.
Etiketler: NBA Koronavirüs Tedbirleri
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