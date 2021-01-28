Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 15:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gaziantep FK'da koronavirüs vakası
Galatasaray maçı öncesi Gaziantep FK'da bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüpteki futbolcu, teknik heyet ve kulüp personeline, Galatasaray maçı öncesi Covid-19 testleri uygulandı.
Covid-19 test sonucuna göre, bir futbolcunun testi pozitif olarak raporlandı.
"Futbolcumuzun izolasyon ve tedavi süreci ilgili protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız."
BİLGİLENDİRME | Profesyonel Futbol Takımımıza, Galatasaray maçı öncesi yapılan Covid-19 testlerinde, bir futbolcumuzun sonucu pozitif olarak raporlanmıştır.— Gaziantep FK (@GaziantepFK) January 28, 2021
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Etiketler: Galatasaray Gaziantep FK Koronavirüs
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