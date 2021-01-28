Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüpteki futbolcu, teknik heyet ve kulüp personeline, Galatasaray maçı öncesi Covid-19 testleri uygulandı.

Covid-19 test sonucuna göre, bir futbolcunun testi pozitif olarak raporlandı.

"Futbolcumuzun izolasyon ve tedavi süreci ilgili protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız."