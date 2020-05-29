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Galatasaray'dan George Floyd paylaşımı
Galatasaray Kulübü, ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde George Floyd isimli bir siyahinin polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine tepki gösterdi.
Sarı-kırmızılı kulübün İngilizce Twitter hesabında George Floyd'un fotoğrafı paylaşılarak, "Irkçılık insanlık için en büyük tehdittir. Küçücük bir sebep için maksimum nefret. Irkçılığın ve ayrımcılığın her çeşidini kınıyoruz, kaybı anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
"Racism is man’s gravest threat to man - the maximum of hatred for a minimum of reason."— Galatasaray EN (@Galatasaray) May 29, 2020
We condemn racism and discrimination of any kind, mourn the loss of #GeorgeFloyd. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/F7k3NifKHA
Etiketler: Galatasaray George FloydSon Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 22:24
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