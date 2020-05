Sarı-kırmızılı kulübün İngilizce Twitter hesabında George Floyd'un fotoğrafı paylaşılarak, "Irkçılık insanlık için en büyük tehdittir. Küçücük bir sebep için maksimum nefret. Irkçılığın ve ayrımcılığın her çeşidini kınıyoruz, kaybı anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"Racism is man’s gravest threat to man - the maximum of hatred for a minimum of reason."



We condemn racism and discrimination of any kind, mourn the loss of #GeorgeFloyd. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/F7k3NifKHA