Haber Giriş: Kaynak: İHA
Sivasspor’da Fernando şoku
[Fotoğraf: AA]
Demir Grup Sivasspor’un başarılı Brezilyalı oyuncusu Fernando’nun antrenmanda sakatlanmasından dolayı 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'da sakatlığı bulunan Brezilyalı futbolcu Fernando Andrade’nin sağlık durumu hakkında kulüp doktoru Burak Ayyıldız resmi internet sitesinden açıklama yaptı.
"Oyuncumuz Fernando Andrade geçtiğimiz hafta yaptığımız akşam antrenmanında girdiği ikili mücadele neticesinde sakatlandı. Sağlık ekibimiz tarafından yapılan kontrollerinde sağ diz iç yan bağında yırtık tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmış olup, tedavinin en az altı hafta sürmesini planlıyoruz."
Etiketler: demir grup sivasspor fernandoSon Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 21:22
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