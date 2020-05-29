Kulüpten yapılan açıklamada, "Michael Skibbe ile iş birliğimizi sonlandırmak için karşılıklı anlaşmaya varılmıştır." denilerek Alman teknik adama hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.

Türkiye'de Galatasaray, Eskişehirspor ve Kardemir Karabükspor'u çalıştıran 54 yaşındaki Skibbe, 1 Temmuz 2019'da Borussia Dortmund'un altyapı takımlarının teknik sorumlusu olarak göreve getirilmişti.