Koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da tüm ligler ertelenmişti. Futbola geri dönüş yapan ilk ülke Almanya oldu. Seyircisiz oynanan karşılaşmalarda 3 haftada 27 maç geride kaldı.

Bundesliga'daki bu karşılaşmalarda deplasman takımlarının başarısı dikkat çekti. Ev sahibi takımlar, sadece 5 karşılaşmada sahadan 3 puanla ayrıldı.

Almanya'da daha önce iç saha ekiplerinin kazanma oranı yüzde 45 iken, bu rakam yüzde 18'e düştü. Seyircisiz mücadeleler, deplasman takımlarının yüzünü güldürdü.

Oynanan 27 karşılaşmanın 12'sini konuk ekipler kazandı. Daha önce kazanma oranı yüzde 33 olan deplasman takımları, bu süreçte yüzde 45'lik galibiyet yüzdesine ulaştı.

Son üç haftada Bundesliga'da oynanan 10 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.