Haber Giriş: Kaynak: DHA
Fenerbahçe günü çift idmanla tamamladı
[Fotoğraf: DHA]
Fenerbahçe, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde bugün akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü.
Saat 18.30’da ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.
İdman, dar alandan gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.
Etiketler: FenerbahçeSon Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 20:38
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