Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza dün uyguladığımız Covid-19 testlerinin sonuçlarında herhangi bir pozitif bulguya rastlanmamıştır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.#YukatelDenizlispor pic.twitter.com/KkjO8V0BPM