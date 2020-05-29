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Denizlispor'da koronavirüse rastlanmadı
Yukatel Denizlispor, yapılan koronavirüs testleri sonucunda herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.
Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza dün uyguladığımız Covid-19 testlerinin sonuçlarında herhangi bir pozitif bulguya rastlanmamıştır.— Denizlispor Kulübü (@Denizlispor) May 29, 2020
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.#YukatelDenizlispor pic.twitter.com/KkjO8V0BPM
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