Kulüpten yapılan açıklamaya göre Ahmet Nur Çebi, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.

Çebi, buluşmada siyah-beyazlılara yeniden başlayacak Süper Lig öncesi başarı diledi.

Beşiktaş taktik çalıştı

Beşiktaş Futbol Takımı, koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, pas, 5'e 2 top kapma, dar alanda kontrol pas ve taktik programının yer aldığı çalışmalar üzerinde durdu. Antrenman, yarı sahada yapılan taktik maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.