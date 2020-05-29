5 sezondur Galatasaray kadrosunda yer alan, 2017-2018 sezonunda da sarı kırmızılı takımla Eurocup şampiyonluğu yaşayan genç pivot, kariyerine İspanya’da devam edecek.

Barcelona ile 2 yıllık anlaşma sağlayan Güçlü, 1999 yılında Adana’da doğan 2.05’lik pivot 2013 yılında BOTAŞ formasıyla Küçük Kızlar Türkiye Şampiyonluğu yaşadı ve sonrasında Galatasaray’a transfer oldu.

Öte yandan genç sporcu A Milli Kadın Basketbol forması da giymekte.