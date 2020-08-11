Galatasaray, kadroyu gençleştirme düşüncesini hayata geçirmeye çalışıyor.

Önümüzdeki yılların iskeletini oluşturmak isteyen sarı kırmızılılar, transfer döneminde genç oyuncular için girişimlerini sürdürüyor.

Galatasaray’ın, scout ekibinin tavsiyesi ile Lech Poznan forması giyen Jakub Moder ile Akhisarsporlu Ali Kaan Güneren’i gündemine aldığı öğrenildi.

Lech Poznan’dan Kamil Jozwiak’ı da takip eden sarı kırmızılıların, her iki oyuncu için Polonya temsilcisine teklif sunması bekleniyor.

20 yaşındaki Ali Kaan Güneren’in de transfer listesinde olduğu belirtilirken, sarı kırmızılıların Akhisarspor ile genç futbolcu için pazarlık masasına oturacağı kaydedildi.

Belhanda ve Feghouli ile yollar ayrılacak

Diğer yandan yönetim, Belhanda ve Feghouli ile yolları ayırmanın planlarını yapıyor.

2 oyuncunun da pandemi döneminde kulübe ihtar çekmesi ve aldıkları yüksek yıllık ücretler nedeniyle Galatasaray, Belhanda ve Feghouli’yi satıp gelir elde etmek istiyor.

Feghouli ve Belhanda ile yolların ayrılması halinde sarı kırmızılılar, yaklaşık 11 milyon euroluk tasarruf yapmayı hedefliyor.