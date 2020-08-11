Berat Özdemir de Fransa yolcusu. Fransız takımlarının Türk futbolculara yönelik ilgisi sürüyor.

Gündeme gelen son isim Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir oldu. France Football'un haberine göre Nantes, 22 yaşındaki oyuncuyu transfer hedeflerinden biri olarak belirledi.

Başkent ekibi, bu transferin gerçekleşmesi için 3 milyon euro bonservis talep ediyor.

İlk yapılan görüşmede Nantes kulübü, başkent ekibine 1,3 milyon euro teklif etti.

Gençlerbirliği'nin bu rakamı kabul etmediği ancak Fransız ekibinin teklifini yükselteceği haberde yer aldı.