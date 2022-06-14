Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, geride kalan sezon Galatasaray ile 19 Yaş Altı Gelişim Süper Ligi'nde şampiyonluk yaşayan ve çeşitli yaş gruplarında milli takım forması giyen 18 yaşındaki futbolcunun transfer edildi.

"Yeni transferimiz Emir Tintiş'e hoş geldin diyor, Karagümrük forması altında başarılar diliyoruz."