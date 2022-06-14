Haber Giriş: 14 Haziran 2022 Salı 16:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray'dan Fatih Karagümrük'e transfer
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Galatasaray'dan genç futbolcu Emir Tintiş'i kadrosuna dahil etti.
Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, geride kalan sezon Galatasaray ile 19 Yaş Altı Gelişim Süper Ligi'nde şampiyonluk yaşayan ve çeşitli yaş gruplarında milli takım forması giyen 18 yaşındaki futbolcunun transfer edildi.
"Yeni transferimiz Emir Tintiş'e hoş geldin diyor, Karagümrük forması altında başarılar diliyoruz."
Yeni transferimiz Emir Tintiş'e hoş geldin diyor, Karagümrük forması altında başarılar diliyoruz.— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) June 14, 2022
Etiketler: Fatih Karagümrük Transfer Haberleri
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