TMOK'tan yapılan açıklamaya göre İstanbul'daki Olimpiyatevi'nde düzenlenen ödül töreninde, Atatürk ve Türkiye hakkındaki paylaşımı nedeniyle ödüle layık görülen Energy Standard Yüzme Kulübü Genel Menajeri James Gibson'a plaketi ve hediyelerinin takdim edildiği aktarıldı.

İngiliz spor adamına fair-play plaketi ve şeref diplomasını, TMOK Fair-Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar ve TMOK'un eski yönetim kurulu üyesi Sema Kasapoğlu'nun verdiği belirtildi.

[Fotoğraf: AA]

Törenden sonra sosyal medyasında açıklama yapan Gibson, "Türkiye Olimpiyat Komitesi'nden fair-play ödülü almaktan ve iyi bir elçi olmaktan büyük gurur duyuyorum. Türkiye harika bir kültüre ve iyi insanlara sahip harika bir ülke." ifadelerini kullandı.

Antrenör Gibson, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü 10 Kasım'da, sosyal medyasından Atatürk'le ilgili paylaştığı şu ifadelerle ödüle layık görülmüştü:

"Türkiye’yi orada yaşadığım zamandan hatırlıyor ve özlüyorum. Atatürk muhteşem bir lidermiş. Bu İngilizce kısa video o kadar güzel ki sosyal medyamı kullanarak diğer insanların Türkiye’yi anlamalarına yardımcı olmak istiyorum. Biliyorsunuz ki batılı propaganda Türkiye’ye karşı hep negatiftir. Halbuki ben orada yaşarken bize anlatılandan bambaşka bir dünya gördüm."