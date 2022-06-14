Türkiye Buz Pateni Federasyonunca Kocaeli'de düzenlenen Milli Takım ve Gelişim Kampı'nda 42 sürat patenci, motor sporları için kullanılan Körfez Yarış Pisti'nde bisiklet antrenmanı, atletizm pisti ile fitness merkezinde kara çalışmalarıyla form tutmaya başladı.

Artur Sultangaliyev, sezon öncesi kamplar planladıklarını, ilk kampı Kocaeli'de gerçekleştirmeyi tercih ettiklerini söyledi.

Milli takım sporcuları ve altyapıda belirledikleri isimlere kondisyon yüklemesi yaptıklarına değinen Sultangaliyev, önemli bir sezonun kendilerini beklediğini, yarış takviminde altı etap dünya kupası, Avrupa ve dünya şampiyonası müsabakaları ile Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları (EYOF) bulunduğunu dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]

"Herkes birbirini geçmek istiyor, sürekli mücadele ediyorlar"

Sultangaliyev, Furkan Akar'ın olimpiyat ve dünya şampiyonası altıncılığının takıma olumlu yansıması olduğuna dikkat çekti.

"İlk olimpiyatımızda güzel bir başarı elde etmemiz, diğer sporcuları çok etkiledi. Motivasyon kaynağı oldu, sporcular arasında rekabet oluştu. Herkes birbirini geçmek istiyor, sürekli mücadele ediyorlar. Antrenör olarak bu beni çok memnun etti. İnanıyorum ki önümüzdeki sezonlarda güzel başarılar elde edeceğimizi düşünüyorum. Akar'ın arkasından gelen sporcular da yetenekli, güçlü. Onun gibi 5-6 sporcumuz var. Bu sporcuların önümüzdeki 4 yıl içinde olimpiyatlarda kota alma imkanı olacaktır diye düşünüyorum. Olimpik kadroda Furkan Akar ile Muhammet Emirhan ve Metehan Atan var. Olimpik kadroya birkaç sporcu eklemeyi düşünüyoruz. Alttan gençlerimiz geliyor. Çok güçlü geliyorlar. Onlar için de özel programlar hazırladık, ona göre kamplar, antrenman programları düzenlenecek. Bu sezon bizim için önemli olan müsabaka EYOF. EYOF'a aday 4 sporcumuz var ama 2 isim götüreceğiz. Şu anda belirlenen isimler Muhammet Bozdağ ve Toprak Efe Eroğlu. Bu sporcuları EYOF'a hazırlayacağız çünkü bu çok önemli bir müsabaka. Her EYOF'tan bir madalya getiriyoruz ve önümüzdeki EYOF'ta da madalya alacağımızı düşünüyorum."

[Fotoğraf: AA]

Kamplarla yeni Furkan Akar'lar yetişecek

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Short Track branş sorumlusu Ahmet Hamdi Işık ise Kocaeli kampının 21 Haziran'a kadar devam edeceğini, kampa 18 milli sporcu ile 24 altyapı sporcusunun katıldığını aktardı.

[Fotoğraf: AA]

Işık, başarılı bir sezonun geride kaldığını dile getirdi.

"Kamplarımızı artırıp nice Furkan Akar'lar yetiştirmek, Furkan'ı daha üst sıralara taşımak niyetindeyiz. Çocuklarımızın gelişimi için ne gerekiyorsa yapacağız. Önümüzde EYOF var. EYOF'ta belirlediğimiz sporcularla başarı elde etmeyi, ülkemize madalya getirebilmeyi hedefliyoruz."