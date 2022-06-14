Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, Oran şehrinde düzenlenecek oyunlarda yer alacak grekoromen, serbest ve kadın milli takımlarının kadrolarının belli olduğu belirtildi.

Milli takımlarda yer alan isimler şöyle:

Kadınlar: Evin Demirhan Yavuz (50 kilo), Zeynep Yetgil (53 kilo), Bediha Gün (57 kilo), Aslı Tuğcu (62 kilo), Buse Çavuşoğlu (68 kilo), Yasemin Adar Yiğit (76 kilo)

Erkekler grekoromen stil: Kerem Kamal (60 kilo), Murat Fırat (67 kilo), Ahmet Yılmaz (77 kilo), Ali Cengiz (87 kilo), Osman Yıldırım (130 kilo)

Erkekler serbest stil: Muhammet Karavuş (57 kilo), Münir Recep Aktaş (65 kilo), Samet Ak (74 kilo), Fatih Erdin (86 kilo), Feyzullah Aktürk (97 kilo), Salim Ercan (125 kilo).