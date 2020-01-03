Galatasaray'da, transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, yapılacak takviyelerle takımı yeniden ayağa kaldırmayı planlıyor.

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Türk Telekom Stadı’nda Fatih Terim ile bir araya geldi.

5 yabancı ile yollar ayrılacak

Toplantıda takımdan ayrılacak oyuncular, takviye yapılacak mevkiler ve transferi gündemdeki isimler masaya yatırıldı.

Galatasaray’da Nagatomo, Mariano ve Nzonzi ile kesin olarak yolların ayrılması bekleniyor.

Luyindama’nın sözleşmesini donduracak olan sarı kırmızılılar, Andone’nin sözleşmesini ise feshetmeyi planlıyor.

Galatasaray böylece kadroda 5 yabancı kontenjanı açmış olacak.

Linnes ve Emre Akbaba geri dönüyor

Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika’yla imza aşamasına gelen Galatasaray, Linnes ile Emre Akbaba’ya da lisans çıkaracak.

Teknik direktör Fatih Terim, Belhanda ve Babel’e gelecek tekliflerin de değerlendirilmesini istiyor.

Tecrübeli çalıştırıcının çok istediği stoper transferi içinse çalışmalar sürüyor.

Arda Turan değerlendirildi

Türk Telekom Stadı’nda gerçekleşen zirvede, Arda Turan ile ilgili de değerlendirmede bulunuldu.

32 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda henüz net bir karar verilmedi.

Kaynak: TRT SPOR