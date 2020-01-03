Anadolu Efes, Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde ilk devrenin son maçında, Khimki Moskova ile karşılaşacak. 13 galibiyetle zirve ortağı olan Anadolu Efes, son 10 maçın 9'unda parkeden galip ayrıldı.

Larkin-Micic ikilisinin yanı sıra Bobua ve Simon gibi kısalarından da önemli katkı alan Efes, hücum verimliliğinde Real Madrid'in ardından ligin en iyi ikinci takımı konumunda.

Temsilcimizde sakatlığı süren Bryant Dunston, Khimki karşısında da forma giyemeyecek.

Konuk takım Khimki ise 8 galibiyetle play-off hattında yer alıyor. Rus temsilcisi, hem ligin en skorer takımı hem de en çok sayı yiyen ekibi olarak dikkat çekiyor.

Khimki'nin yıldız skoreri Alexey Shved, soğuk algınlığı nedeniyle Efes karşısında forma giyemeyecek.

İki ekip, Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 4 kez karşılaştı.

2017-18 sezonundaki iki maçı kaybeden Efes, geçen sezon oynanan iki karşılaşmadan da galip ayrılmıştı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak zorlu karşılaşma 20.30'da başlayacak.

Kaynak: TRT SPOR