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Galatasaray'da testler negatif çıktı
Galatasaray'da yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı.
Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'da yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, futbolcular, teknik heyet, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlara uygulanan testlerinin negatif çıktığı belirtildi.
Futbol A Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında pic.twitter.com/6XecfofxkC— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 23, 2020
Etiketler: Galatasaray koronavirüs testiSon Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 12:04
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