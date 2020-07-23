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Beşiktaş Cenk Koray'ı andı
Beşiktaş Kulübünün eski yönetim kurulu üyesi Cenk Koray, vefatının 20. yıl dönümünde anıldı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Eski yöneticilerimizden Cenk Koray'ı vefatının 20. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyoruz." denildi.
Koray, 2000 yılında geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybetmişti.
Kulübümüzün Yönetim Kurulu eski üyelerinden Cenk Koray’ı vefatının 20. yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/8mXEnml5ta— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 23, 2020
Etiketler: Beşiktaş Cenk KoraySon Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 12:01
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