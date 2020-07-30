Galatasaray yeni sezon öncesinde stoper transferi için harekete geçti. Savunma hattınında derinliği güçlendirmek isteyen sarı kırmızılılar, Fortuna Düseldorf forması giyen Kaan Ayhan’ı kadrosuna katmak istiyor.

Milli stoperin Galatasaray’ın önerdiği yıllık ücreti kabul etmesi halinde, sarı kırmızılılar Bundesliga'dan düşen Fortuna Düseldorf ile masaya oturacak.

Galatasaray’ın Kaan Ayhan transferini, Maicon’un satışından elde edeceği gelirle bitirmeyi planladığı belirtildi.

Brezilyalı stoper için 3 milyon euro isteyen sarı kırmızılıların, Al Nassr’ın istenilen bonservis bedelini ödemesi halinde hem Kaan Ayhan’ı transfer edip hem de finansal fair play kuralları içinde kalmayı amaçladığı kaydedildi.

Fatih Terim’in de hem stoper hem de sağ bek pozisyonlarında forma giyen 25 yaşındaki futbolcunun transferini çok yönlü olmasından dolayı istediği öğrenildi.

Schalke alt yapısında futbola başlayan Kaan Ayhan, bu sezon Fortuna Düseldorf forması ile çıktığı 31 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.