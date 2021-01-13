Galatasaray'da Sofianne Feghouli'nin, Beşiktaş derbisinde forma giymesi için seferberlik ilan edildi.

Trabzonspor maçında sakatlanan Cezayirli futbolcu, takımının oynadığı son 4 maçta görev yapamadı. Sağ üst arka adelesinde zorlanma tespit edilen Feghouli’nin tedavisinde son aşamaya gelindi.

Teknik heyetin, derbide kadroda görmek istediği 31 yaşındaki oyuncunun fiziksel durumuna göre karar verilecek. Fatih Terim’in, Feghouli’yi hazır olması durumunda Beşiktaş maçında 11’de görevlendireceği belirtildi.

Bu arada sarı kırmızılılarda, Beşiktaş maçında savunma beklerinin aynı kalması bekleniyor. Fatih Terim derbide, Gençlerbirliği maçındaki savunma beklerini kullanmayı planlıyor.

Gençlerbirliği maçında etkili oynayan Şener’in sağ bekte Linnes’in yerine görev alabileceği öğrenildi.

Kupa maçına sol bekte Saracchi ile başlayan Terim, herhangi bir sağlık sorunu olmaması durumunda derbide Emre Taşdemir’e şans verecek.