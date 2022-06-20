Haber Giriş: 20 Haziran 2022 Pazartesi 20:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray'da Sensibile ile yollar ayrıldı
Galatasaray Kulübü, İtalyan sportif direktör Pasquale Sensibile ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten konuya ilişkin açıklama geldi.
Açıklamada, "Pasquale Sensibile'ye kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
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