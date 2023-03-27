Galatasaray, yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Bir çok Avrupa kulübünün listesinde yer alan Sacha Boey'un sezon sonunda takımdan ayrılması gündemde.

Sarı kırmızılılar bu nedenle, Fransız futbolcunun seçeneklerini belirlemeye başladı. Galatasaray, Torino forması giyen Ola Aina'yı takibe aldı.

İtalyan ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki futbolcu da, olası bir teklife sıcak bakıyor.

Ola Aina sağ bekin yanı sıra, sol bek ve sağ açıkta da görev yapabiliyor. Nijeryalı futbolcu, Torino formasını giydiği 110 maçta 2 kez fileleri havalandırdı, 7 gol pası verdi.