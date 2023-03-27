Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi 15:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
E-sporda Türk takımı Avrupa şampiyonu oldu
[Fotograf: AA]
E-sporda Türk takımı HOWL, 2023 Uluslararası PUBG Kış Dönemi Turnuvası'nda Avrupa şampiyonluğunu elde etti.
Koç Deniz Daşçı'nın önderliğinde Ahmet Salih Demirbaş, Yunus Emre Ağaç, Semih Can Şahin ve Berke İdris Öztürk'ten oluşan HOWL, 3 bin takımın çevrim içi katıldığı e-spor organizasyonunda Türkiye adına yarıştı.
Organizasyonda son 16 takım arasına kalan HOWL, finalde Rus Exalt ve Alman Acend Club takımlarının hemen önünde PUBG oyununun bilgisayar versiyonunda Avrupa şampiyonu oldu.
HOWL, bu şampiyonluğuyla Türkiye'yi dünya şampiyonasında temsil etme hakkı kazandı.
Son Haberler
- 16:48
- 16:40
- 16:50
- 16:38
- 16:32
Sıradaki Haber
FIBA maçları ilk kez cam zemin üzerinde oynanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz