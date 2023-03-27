Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Zenit ile erkek futbol, kadın futbol ve erkek basketbol takımlarını kapsayacak 2 yıllık bir anlaşmaya imza atıldı.

Anlaşma neticesinde antrenör değişim ve eğitim programlarıyla profesyonellerin eğitimi ve değişiminin yapılabileceği, Fenerbahçe Akademi için de Zenit Kulübü ile genç oyuncu değişim programları da dahil olmak üzere amatör futbolun gelişimi için muhtelif iş birliği içinde olunacağı duyuruldu.

"Önemli bir partnerlik olarak gördüğümüz, kısa, orta ve uzun vadede daha kapsamlı şekilde gelişim göstereceğine ve olumlu yansımalar elde edeceğimize inandığımız bu adımın kulübümüz için faydalı olmasını diliyoruz."