Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 66 yaşındaki Kılıç ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

"Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Kemal Kılıç ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Kemal Kılıç’a hoş geldin diyor, kendisine kulübümüz ile başarılar diliyoruz."

Kemal Kılıç, son olarak Adanaspor'da görev almıştı.

HOŞ GELDİN KEMAL KILIÇ!



Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Kemal Kılıç ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır.



Kemal Kılıç’a hoş geldin diyor, kendisine kulübümüz ile başarılar diliyoruz. #AltaşDenizlispor pic.twitter.com/gcNetwpPft — Altaş Denizlispor (@Denizlispor) March 26, 2023

Denizlispor, Altınordu maçının hazırlıklarını tamamladı

Altaş Denizlispor, Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda Altınordu ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yeni teknik direktör Kemal Kılıç yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Yaklaşık 1 saat süren idman, dar alanda top kapma çalışmasıyla sona erdi.

Yeşil-siyahlı ekip, İzmir'deki Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda yapılacak maç için akşam saatlerinde Manisa'da kampa girecek.