Palandöken Kayak Merkezi'ndeki organizasyon, depremlerde hayatını kaybeden 77 bakanlık personeli ile Antakya'da hayatını kaybeden Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde ANALİG'den sorumlu şube müdürü Osman Bayrakdar adına düzenleniyor.

İki gün sürecek yarışların ilk gününde, 26 ilden 14-16 yaş aralığında 220'nin üzerinde sporcu, alp disiplininde mücadele etti.

Organizasyonun bir diğer ayağı Bolu'da gerçekleşecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı Anadolu Yıldızlar Ligi Şube Müdürü Veli Serkan Kömür, organizasyonun bir diğer ayağını da Bolu'da gerçekleştireceklerini söyledi.

İlk gün yarışmalarının çok güzel geçtiğini söyleyen Kömür, şöyle konuştu:

"Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı unutmadığımızı göstermek adına anma etkinliği gerçekleştireceğiz. Bakanlığımız ve diğer tüm kurumlar bu depremde birçok görev üstlendiler. Yeri geldi arama kurtarma ekibi oldular, yeri geldi yemek yapıp eşya taşıdılar. Bu noktada ülkemiz adına birlik ve beraberlik adına önemli bir durumdu. Biz de bunu yaşatmak adına sezonumuza Osman Bayrakdar ismini verdik."