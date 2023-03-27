Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi 12:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Spor Toto 1. Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 29. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:
28 Mart Salı:
14.30 Dyorex Boluspor-Yılport Samsunspor: Kadir Sağlam
17.00 Altınordu-Altaş Denizlispor: Volkan Bayarslan
17.00 Pendikspor-Ankara Keçiörengücü: Yiğit Arslan
29 Mart Çarşamba:
13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Bodrumspor: Gürcan Hasova
16.00 Çaykur Rizespor-Manisa FK: Oğuzhan Aksu
30 Mart Perşembe:
17.00 Erzurumspor FK-Altay: Burak Olcar
20.00 Sakaryaspor-Eyüpspor: Burak Pakkan
Etiketler: TFF TFF 1. Lig
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