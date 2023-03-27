Son lig şampiyonluğunu yaşattığı siyah-beyazlı ekibin başına bu sezon üçüncü kez geçen Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü 55 yaşındaki Aziz Akkaya, birçok konuda açıkamalarda bulundu.

Aziz Akkaya, göreve geldikten sonra ilk olarak son sırada yer alan takımdaki öz güven problemini çözdüklerini ve çıkışa geçerek play-off oynamaya hak kazandıklarını belirtti.

"Beşiktaş bir ekol. Bu kulübün dinamiklerini biliyorum. Göreve geldiğimde oyuncuların uyum problemi vardı. Onları iyi takım olduklarına ve herkesi yenebileceklerine inandırdım. Play-off'a kaldık. Kadın basketbolunda ne olacağı belli olmaz. Muhtemelen Fenerbahçe ile eşleşeceğiz. Onları yenmek istiyoruz. Çok zor. Çok kuvvetli bir kadro. Ama teslim mi olacağız, olmayacağız. Mücadele edeceğiz. Oyunculara bunu inandırmaya çalışıyorum."

Akkaya, Beşiktaş'ın kadın basketbolunda 2005'ten bu yana şampiyon olamadığını hatırlattı.

"Uzun zaman oldu. Beşiktaş'ın da kadın basketbolunda şampiyonluk zamanı geldi. En büyük idealim önümüzdeki sene şampiyon olmamız. Nasıl olacaksın diyorlar? Reçeteyi koyacağım ve ilaçları alacağız. Biz şampiyon olacağız. Yoksa burada olmanın anlamı yok. Sponsorlara da ihtiyacımız var. Ben iddia ediyorum, diğer takımların 3'te 4'te biri bütçeyle şampiyon oluruz. En azından cebimizde potansiyelimiz var. Kadın basketbolunda Beşiktaş varken Galatasaray ve Fenerbahçe yoktu. Bizim artık şampiyon olmamız lazım."

"Melek ve Elif, A Milli Takım'ın değişmezi olacak"

Aziz Akkaya, Beşiktaş altyapısından yetişen Melek Uzunoğlu ve Elif Bayram'dan övgüyle bahsetti.

"Milli takımda koordinatör olduğum dönemde Melek'i Beşiktaş'a getirdim. Elif, bizim küçük takımdaydı. En büyük hedefim elit oyuncu yetiştirmek. Elif belli bir seviye yakaladı. Melek'in biraz daha kendisini aşması lazım. Melek ve Elif, A Milli Takım'ın değişmezi olacak. Üst seviye oyuncular. Avrupa'da oynayacak oyuncular."

[Fotoğraf: AA / Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Aziz Akkaya]

"Antrenörlüğü bırakmıştım"

Milli takım ve kulüpler düzeyinde birçok şampiyonluk yaşayan Aziz Akkaya, kadın basketbolunda antrenörlere gereken önemin verilmemesinden yakındı.

Akkaya, antrenörlerin hak ettiği parayı alamadığına vurgu yaptı.

"Ben antrenörlüğü bırakmıştım. Çok sinirlendim. Beşiktaş'tan başka bir takım olsa bu taşın altına elimi sokmazdım. Başardıklarımı erkek basketbolunda gerçekleştirseydim maddi olarak daha rahat olurdum. Erkek basketbol takımı antrenörü, NBA'de yaz kampına gidiyor. Kadın basketbol antrenörü ise kliniğe bile gidemiyor. Büyük bir imkansızlık var. Antrenörler karşılığını almıyor. Altyapıda maaş alan antrenörler, asgari ücretle çalışıyor. Antrenör yetiştiremiyoruz. İstanbul'da yaşayan bir adam kahve içmeye gitse ödeyemez. Kulüplerin yaptığı en büyük yanlış, antrenöre değer vermemek. Kazandığım para komikti. Senelerdir antrenörlük yapıyorum. Kulüp ve milli takımlar düzeyinde birçok kategoride birçok şampiyonluk yaşadım. Federasyondan bir Allah'ın kulu bir fikir sormuyor. Türkiye'de kazanmadığım kupa kalmamış. Ortada tecrübe var. Beşiktaş'ta 25 sene aralıksız çalışmışım. Para versen çalışamazsın. Sinirlendim. Belki de mücadele etmek lazım. Sorulmaması zoruma gidiyor. Parayı her zaman kazanırsın. İnsanın emeğinin karşılığını alması lazım. Sporda torpil olmaz."

"Beşiktaş'ın altyapısı bitmiş"

Aziz Akkaya, siyah-beyazlı ekibin altyapıda büyük bir atılım yaparak yeni oyuncular yetiştirmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Beşiktaş'ta kadın basketbolun altyapısı bitmiş. Biz çok büyük paraları veremeyiz. Çok büyük sponsorumuz hiç olmadı. Altyapıdan oyuncu yetiştirmemiz lazım. Kendi oyuncun kulübüne sahip çıkmadığı zaman şampiyon olma şansın yok. Kaynak kurumuş. O kaynağı harmanlayacağız ve oyuncular çıkarmaya çalışacağız. Bunu, daha az bütçeyle ve kendi oyuncularımızla yapacağız. Önemli olan doğru teşhisi koymak. Tedavi edici 1-2 yöntemi buldum. Beşiktaş taraftarı için mücadele önemlidir. Altyapıdan oyuncular çıkaracağız ve taraftarı da salona çekeceğiz."

"A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörlüğü benim hakkımdı"

Aziz Akkaya, A Milli Basketbol Takımı'nda 2018'de Ekrem Memnun ile yolların ayrılmasının ardından başantrenörlüğün kendi hakkı olduğunu savundu.

"Kadın basketbolunda yenilemeyi yapamadık. Yeni bir jenerasyon oluşturamadık. Antrenörler, erkek takımlarına gitti ya da para kazanmak için spor okulları açtı. Değerli antrenörler piyasanın dışında kaldı. A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Ekrem Memnun gittiğinde başantrenörlük benim hakkımdı. Dünyanın her yerinde böyledir. Tekrar eskiye döndüler. Ekrem Memnun ayrıldığında orada yardımcısı olarak benim olmam lazımdı. Herhalde bana inanmadılar. Benim hakkım olduğuna inanıyorum. İstemediler. Yeni bir yapılanma yaptılar. İnşallah başarılı olurlar. Belki onlarla fikir ayrılıkları oldu. Eğer başarı elde etmek istiyorlarsa benim orada olmam lazım."