Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi 12:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
TFF'den hakem görevlendirilmesine ilişkin açıklama:
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hakem görevlendirilmesine ilişkin açıklama yaptı.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Hakemlerimizin 5 haftada 3 maçtan fazla görev alamama kriteri bu haftadan itibaren şampiyonluk ve ligde kalma mücadelelerinin kritik hale gelmesinden dolayı kaldırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: TFF
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