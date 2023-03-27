Beşiktaş’ta Fenerbahçe mesaisi sürüyor. 12 futbolcusunu milli takımlarına gönderen teknik heyet, bu oyuncuların sakatlık sorunu yaşamadan dönmesi bekliyor.

Şenol Güneş ve ekibi, futbolcuların maçlarını ve antrenman programlarını da yakından takip ediyor.

Beşiktaş derbiye 30 Mart Perşembe günü tüm takım halinde hazırlanacak. Tedavisi sürdürülen Tayyip Talha da takıma dönecek.

Teknik direktör Şenol Güneş’in derbideki en büyük kozu Rachid Ghezzal olacak. Sakatlıklar nedeniyle bu sezon 7 lig maçında forma giyebilen deneyimli futbolcudan beklenti oldukça fazla.

Son maçta 1 gol pası veren Ghezzal fiziksel olarak takımla aynı seviyeye geldi. Yıldız oyuncu derbide 90 dakika forma giyecek.