Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sezon başından buyana ideal kadroyu oluşturmak için arayışlarını sürdürdü. Deneyimli teknik adam, özellikle sol bek mevki için farklı oyuncuları sahaya sürdü.

Sezon başında takıma katılan Lincoln Henrique, Luan Peres ve Alioski'nin yanı sıra Ferdi Kadıoğlu ile yeni transfer Oosterwolde bu mevkide süre aldı.

Teknik direktör Jesus, şans verdiği dört yabancı oyuncudan beklediği performansı göremedi. Sol bek orijinli olmamasına rağmen ön plana Ferdi Kadıoğlu çıktı.

Bu sezon ligde 23 maçta takımının başarısı için ter döken milli oyuncu, Portekizli teknik adamın değişilmezleri arasına girmeyi başardı.

Ferdi Kadıoğlu sağ bek, sol kanat, sağ kanat ve on numara pozisyonlarında forma giyerek Fenerbahçe'nin jokerlerinden biri haline geldi.

Yüzde 85 isabetli pasla oynayan 23 yaşındaki futbolcu, ikili mücadele kazanma oranında ise yüzde 62'lik başarı yakaladı.

1,6 top kapma ortalamasıyla savunmaya önemli katkıda bulunan Ferdi, hücumda da ön plana çıktı.

