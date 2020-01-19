Galatasaray'da hedef Mustafi19 Ocak 2020 Pazar 19:22 - Son Güncelleme 19 Ocak 2020 Pazar 19:23
Galatasaray Arsenal forması giyen Alman stoper Mustafi ile ilgileniyor. Kadrosunu Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika ile güçlendiren sarı kırmızılılar, stoper takviyesi için de çalışmalarını sürdürüyor.
Galatasaray’da transfer hareketliliği devam ediyor. Uzun süredir ilgilendiği Jeison Murillo’nun Celto Vigo’ya gitmesi sonrası Galatasaray’da bir numaralı stoper adayı, Shkodran Mustafi.
Bu transferde girişimlerini hızlandıran Sarı- Kırmızılılar, 27 yaşındaki Alman savunmacının hocası Arteta ile yapacağı görüşmenin sonucunu bekliyor.
Arsenal’de sadece 3 Premier Lig maçında forma giyen Mustafi, düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor.
Arteta izin verirse, Galatasaray’ın kiralama teklifini resmiyete dökmesi bekleniyor. Galatasaray’da üst üste yapılan transferlerin ardından sıra, takımdan gönderilmesi düşünülen isimlere geldi.
Sarı-Kırmızılılar; Nagatomo, Mariano ve Nzonzi ile yolları ayırıp, Luyindama’nın kontratını dondurmaya hazırlanıyor.
Şu ana kadar sadece Babel’i gönderen Galatasaray’da, hafta içinde gözden çıkarılan oyuncularla da görüşmeler yapılacak.
Kaynak: TRT SPOR