Spor

Galatasaray'da hedef Mustafi

19 Ocak 2020 Pazar 19:22 - Son Güncelleme 19 Ocak 2020 Pazar 19:23

Galatasaray Arsenal forması giyen Alman stoper Mustafi ile ilgileniyor. Kadrosunu Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika ile güçlendiren sarı kırmızılılar, stoper takviyesi için de çalışmalarını sürdürüyor.