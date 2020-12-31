Ligde oynadığı son 9 maçın 7'sini kazanan Galatasaray, zirvede yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Puan kaybı yaşamak istemeyen Fatih Terim, futbolcularına Beşiktaş maçını hedef gösterdi.

Terim, yakaladıkları grafiği sürdürmelerini ve derbiye lider olarak çıkmaları gerektiğini oyuncularına ifade etti.

Tecrübeli teknik adam, ligde hafta içi mesaisi nedeniyle de kadroyu ekonomik kullanmayı planlıyor.

Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor maçından 3 gün sonra İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Yoğun maç programını göz önünde bulunduran teknik heyet, antrenmanlarda oyuncuların fizik gücünü yükseltmeye çalışıyor.

Fatih Terim ayrıca kadro genişliği açısından sağlık ekibinden Babel’i de hazırlamalarını istedi.

Fatih Terim'den oyuncularına uyarı

Koronavirüsü atlattıktan kondisyon ağırlıklı antrenman yapan Hollandalı futbolcunun yakında zamanda takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

Teknik heyetten, sarı kart sınırında bulunan isimlere de uyarı geldi. Fatih Terim, yoğun maç trafiğine eksik kadroyla girmemek için oyuncularını kart görmemeleri konusunda uyardı.

Sarı kırmızılılarda Arda, Belhanda, Ömer, Luyindama ve Marcao sarı kart ceza sınırında bulunuyor.