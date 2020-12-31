Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Milliyet Gazetesi'ne gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Beraber yürüyeceğiz, beraber zorlukları aşacağız. Camiamız ve taraftarımızla kol kola, omuz omuza verirsek sıkıntılı süreci atlatırız. Tabii ki hedefimiz şampiyonluk. Bu hedeften hiç şaşmadık, istiyoruz, sonuna kadar kovalayacağız. Uzun bir maraton var önümüzde. Hem ayaklarımızı yere sağlam basacağız, hem de erken havaya girmeyeceğiz, adım adım hedefe yürüyeceğiz. Bu ekip, bu zorluğu aşacak güçtedir, Hocamıza ve kadromuza sonuna kadar güveniyoruz."

"Elimiz kolumuz bağlı"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ara transfer dönemine sıkıntılı girileceğine dikkat çekti.

"Eskiler gitmedikçe, yenileri gelmez, bunu herkesin bilmesini istiyorum. Adamlar gitmek istemiyor, kaldı ki gitmemekte haklılar, sözleşmeleri gereği müthiş para alıyorlar. Elimiz kolumuz bağlı."

"Şansımızı deniyoruz ama umutsuzum"

Çebi, bazı futbolcuların gitmeleri konusunda girişimleri olduğunu anlattı.

"Şansımızı deniyoruz ama umutsuzum. O zaman ara transferde hocamızın isteği doğrultusunda nasıl transfer yaparız? Bu anlamda açıkçası tıkanmış durumdayız."