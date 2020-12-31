MLS Ligi kulüplerinden Inter Miami, futbol dünyasında büyük yankı uyandıracak bir transfere imza atabilir.

İspanyol basınında yer alan habere göre, David Beckham'ın sahibi olduğu kulüp, Lionel Messi için girişimde bulunacak.

33 yaşındaki futbolcunun, Florida'dan ev satın alması da iddiaları güçlendiriyor. Bu transfer için Beckham'ın bizzat Arjantinli yıldız ile görüşeceği öne sürüldü.

Barcelona'daki sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Lionel Messi, kısa süre önce verdiği bir röportajda Amerika'da oynamak istediğini dile getirmişti.

İspanyol basınında ayrıca 33 yaşındaki futbolcu ile birlikte bir yıldızın daha Inter Miami'ye imza atabileceği iddiası yer aldı.

Bu ismin Lionel Messi ile Barcelona'da harikalar yaratan Luis Suarez olduğu iddia edildi. Haberde, David Beckham etkisiyle iki yıldızın tekrar birlikte forma giyebileceği vurgulandı.