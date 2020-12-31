Haber Giriş: 31 Aralık 2020 Perşembe 16:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Yılın en başarılı erkek sporcusu Lewandowski oldu
Uluslararası Spor Yazarları Birliği tarafından yapılan oylamada yılın erkek sporcusu ödülü sahibini buldu. Ödülü 620 oyla Polonyalı futbolcu Robert Lewandowski aldı.
Uluslararası Spor Yazarları Birliği 2020 yılının en başarılı erkek sporcularını belirlemek için bir oylama yaptı. Oylamaya 116 ülkeden 422 gazeteci katıldı.
Yapılan oylama sonucunda aldığı 620 oyla yılın en başarılı erkek sporcusu Robert Lewandowski oldu.
Oyların yüzde 16 nokta 32'sini alan Polonyalı yıldız, geçtiğimiz yıl çıktığı 47 maçta 55 kez fileleri havalandırmayı başarmıştı.
Listede ikinci sırayı ise 546 oyla bu sene yedinci şampiyonluğunu kutlayan Formula 1 pilotu Lewis Hamilton aldı.
Sıralamanın geri kalanında ise 378 oyla İspanyol raket Rafael Nadal üçüncü, 361 oyla LeBron James dördüncü, 347 oyla Armand Duplantis beşinci oldu.
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