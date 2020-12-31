Uluslararası Spor Yazarları Birliği 2020 yılının en başarılı erkek sporcularını belirlemek için bir oylama yaptı. Oylamaya 116 ülkeden 422 gazeteci katıldı.

Yapılan oylama sonucunda aldığı 620 oyla yılın en başarılı erkek sporcusu Robert Lewandowski oldu.

Oyların yüzde 16 nokta 32'sini alan Polonyalı yıldız, geçtiğimiz yıl çıktığı 47 maçta 55 kez fileleri havalandırmayı başarmıştı.

Listede ikinci sırayı ise 546 oyla bu sene yedinci şampiyonluğunu kutlayan Formula 1 pilotu Lewis Hamilton aldı.

Sıralamanın geri kalanında ise 378 oyla İspanyol raket Rafael Nadal üçüncü, 361 oyla LeBron James dördüncü, 347 oyla Armand Duplantis beşinci oldu.