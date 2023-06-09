Galatasaray'da hedef Alex Sandro

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar, yeni sezon öncesi eksik görülen bölgelere takviye yapmayı planlıyor.

Galatasaray, geride kalan sezonda özellikle sol bekte aradığını bulamadı. Lige Patrick van Aanholt ile başlayan sarı kırmızılılar, o bölgede süreklilik sağlayamadı.

Leo Dubois, Emre Taşdemir, Adekugbe ve Kazımcan sezon boyunca savunmanın solunda görev yapan diğer isimler oldu.

Galatasaray'ın bu yaz bir sol bek transferi yapmasına kesin gözle bakılıyor. Sarı kırmızılı yönetim, dünya çapında bir futbolcuyu kadroya katmanın hesaplarını yapıyor.

Galatasaray, Juventus'un sol beki Alex Sandro'yu gündemine aldı.

Sarı kırmızılılar, Brezilyalı oyuncunun kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi kalması nedeniyle bu transferde avantajlı konumda bulunuyor.

Gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan Galatasaray, derinlikli bir kadro kurmak istiyor.

Bu nedenle Kazımcan Karataş'ın da sarı kırmızılıların sol bek rotasyonunda önemli bir seçenek olacağı düşünülüyor.