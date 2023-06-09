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Spor
TRT SPOR 09.06.2023 12:37

Mourinho'nun gözü Uğurcan'da

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'a Avrupa'dan talipler var. Mourinho'nun çalıştırdığı İtalyan ekibi Roma ile İngiliz temsilcisi Notthingham Forest'ın 27 yaşındaki file bekçisi için Trabzonspor'un kapısını çalacağı iddia edildi.

Mourinho'nun gözü Uğurcan'da

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'a dev talipler çıktı.

Roma, milli kaleciyi gündemine aldı. Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca DiMarzio'nun haberine göre, İtalyan ekibi, geçen sezondan bu yana Uğurcan'ı izliyor.

Roma, Mile Svilar'nın takımdan kiralık olarak ayrılması durumunda Uğurcan Çakır için resmi teklif yapacak. Başarılı eldivenin adı, daha önce de Jose Mourinho'nun çalıştırdığı takımlarla anılmıştı.

Uğurcan Çakır'a bir diğer talip ise İngiltere'den çıktı. 27 yaşındaki kaleci için devre arasında da nabız yoklayan Nottingham Forest yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor.

Ada ekibinin Manchester Unitedlı Dean Henderson'ın transferinden sonuç alamazsa Trabzonspor'un kapısını çalacağı bildirildi.

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