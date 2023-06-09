Mourinho'nun gözü Uğurcan'da

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'a dev talipler çıktı.

Roma, milli kaleciyi gündemine aldı. Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca DiMarzio'nun haberine göre, İtalyan ekibi, geçen sezondan bu yana Uğurcan'ı izliyor.

Roma, Mile Svilar'nın takımdan kiralık olarak ayrılması durumunda Uğurcan Çakır için resmi teklif yapacak. Başarılı eldivenin adı, daha önce de Jose Mourinho'nun çalıştırdığı takımlarla anılmıştı.

Uğurcan Çakır'a bir diğer talip ise İngiltere'den çıktı. 27 yaşındaki kaleci için devre arasında da nabız yoklayan Nottingham Forest yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor.

Ada ekibinin Manchester Unitedlı Dean Henderson'ın transferinden sonuç alamazsa Trabzonspor'un kapısını çalacağı bildirildi.